Рейтинг@Mail.ru
В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/pismo-1964287335.html
В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной
В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024
В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной
Председательствующая в СБ ООН Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета письмо властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, следует из... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T23:56
2024-08-05T23:56
совет безопасности оон
оон
киев
украина
мали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960081800_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_f65826f7b9486e23088db423a15befad.jpg
ООН, 5 авг - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета письмо властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве. "Председатель Совета Безопасности свидетельствует свое уважение членам Совета и имеет честь настоящим препроводить для их сведения копию письма временного поверенного в делах постоянного представительства Мали при Организации Объединенных Наций от 5 августа 2024 года на имя председателя Совета Безопасности и приложение к нему", – сообщил в письме к членам СБ постпред Сьерра-Леоне при ООН Майкл Имран Кану. В письме приводится текст обращения правительства Мали (на английском и французском) о разрыве дипломатических отношений с Украиной по причине поддержки киевским режимом террористов.
https://radiosputnik.ru/20240805/mali-1964253123.html
https://ria.ru/20240805/ekspert-1964092418.html
киев
украина
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960081800_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15b537a1c891b3df8de01570b2fb3e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет безопасности оон, оон, киев, украина, мали, в мире
Совет Безопасности ООН, ООН, Киев, Украина, Мали, В мире
В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной

Председатель СБ ООН распространила письмо Мали о разрыве дипотношений с Киевом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета письмо властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
Здание МИД Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
МИД Украины прокомментировал решение Мали разорвать дипотношения
Вчера, 19:20
"Председатель Совета Безопасности свидетельствует свое уважение членам Совета и имеет честь настоящим препроводить для их сведения копию письма временного поверенного в делах постоянного представительства Мали при Организации Объединенных Наций от 5 августа 2024 года на имя председателя Совета Безопасности и приложение к нему", – сообщил в письме к членам СБ постпред Сьерра-Леоне при ООН Майкл Имран Кану.
В письме приводится текст обращения правительства Мали (на английском и французском) о разрыве дипломатических отношений с Украиной по причине поддержки киевским режимом террористов.
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Эксперт прокомментировал разрыв дипотношений Мали с Украиной
Вчера, 10:53
 
Совет Безопасности ООНООНКиевУкраинаМалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала