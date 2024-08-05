https://ria.ru/20240805/pismo-1964287335.html

В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной

В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной - РИА Новости, 05.08.2024

В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве дипотношений с Украиной

Председательствующая в СБ ООН Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета письмо властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, следует из... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T23:56

2024-08-05T23:56

2024-08-05T23:56

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ООН, 5 авг - РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета письмо властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, следует из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. В воскресенье стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. Переходное правительство страны в заявлении подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве. "Председатель Совета Безопасности свидетельствует свое уважение членам Совета и имеет честь настоящим препроводить для их сведения копию письма временного поверенного в делах постоянного представительства Мали при Организации Объединенных Наций от 5 августа 2024 года на имя председателя Совета Безопасности и приложение к нему", – сообщил в письме к членам СБ постпред Сьерра-Леоне при ООН Майкл Имран Кану. В письме приводится текст обращения правительства Мали (на английском и французском) о разрыве дипломатических отношений с Украиной по причине поддержки киевским режимом террористов.

https://radiosputnik.ru/20240805/mali-1964253123.html

https://ria.ru/20240805/ekspert-1964092418.html

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