https://ria.ru/20240805/pinterest--1964269093.html

Суд оштрафовал сервис Pinterest за отказ выполнить предписание РКН

Суд оштрафовал сервис Pinterest за отказ выполнить предписание РКН - РИА Новости, 05.08.2024

Суд оштрафовал сервис Pinterest за отказ выполнить предписание РКН

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 4 миллиона рублей рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:32

2024-08-05T20:32

2024-08-05T20:32

происшествия

москва

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис Pinterest на 4 миллиона рублей рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Pinterest. Inc. Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. В статье речь идёт о неисполнении владельцем соцсети предписания Роскомнадзора по удалению информации, "схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец соцсети обязан принимать на основании ранее направленного требования". Pinterest - фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, а также сортировать их в тематические подборки.

https://ria.ru/20240805/protokoly--1964251062.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)