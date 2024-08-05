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Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть - РИА Новости, 05.08.2024
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16:35 05.08.2024 (обновлено: 16:48 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/peterburg-1964216658.html
Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть
Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть - РИА Новости, 05.08.2024
Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть
Охранник бара на Кронверкской улице в Санкт-Петербурге, подравшись с посетителем, выстрелил в него из травматического пистолета, получив удар в челюсть,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:35
2024-08-05T16:48
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Охранник бара на Кронверкской улице в Санкт-Петербурге, подравшись с посетителем, выстрелил в него из травматического пистолета, получив удар в челюсть, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Четвертого августа... в 4.00 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе-баре в доме 7 по Кронверкской улице в ходе драки охранник бара выстрелил в посетителя из травматического пистолета... Госпитализация потребовалась обоим участникам конфликта: 28-летний охранник получил перелом челюсти, его 27-летний оппонент - травматическое ранение", – говорится в сообщении. Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли травматический пистолет "ОСА". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Причины инцидента устанавливаются, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946631492.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть

В Петербурге охранник бара выстрелил в посетителя из травматического пистолета

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Охранник бара на Кронверкской улице в Санкт-Петербурге, подравшись с посетителем, выстрелил в него из травматического пистолета, получив удар в челюсть, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
"Четвертого августа... в 4.00 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе-баре в доме 7 по Кронверкской улице в ходе драки охранник бара выстрелил в посетителя из травматического пистолета... Госпитализация потребовалась обоим участникам конфликта: 28-летний охранник получил перелом челюсти, его 27-летний оппонент - травматическое ранение", – говорится в сообщении.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли травматический пистолет "ОСА". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
Причины инцидента устанавливаются, заключают в ГУМВД.
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