https://ria.ru/20240805/peterburg-1964216658.html

Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть

Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть - РИА Новости, 05.08.2024

Охранник петербургского бара выстрелил в посетителя после удара в челюсть

Охранник бара на Кронверкской улице в Санкт-Петербурге, подравшись с посетителем, выстрелил в него из травматического пистолета, получив удар в челюсть,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:35

2024-08-05T16:35

2024-08-05T16:48

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Охранник бара на Кронверкской улице в Санкт-Петербурге, подравшись с посетителем, выстрелил в него из травматического пистолета, получив удар в челюсть, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Четвертого августа... в 4.00 в полицию поступило сообщение о том, что в кафе-баре в доме 7 по Кронверкской улице в ходе драки охранник бара выстрелил в посетителя из травматического пистолета... Госпитализация потребовалась обоим участникам конфликта: 28-летний охранник получил перелом челюсти, его 27-летний оппонент - травматическое ранение", – говорится в сообщении. Полицейские, прибывшие на место происшествия, изъяли травматический пистолет "ОСА". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Причины инцидента устанавливаются, заключают в ГУМВД.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург