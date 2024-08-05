https://ria.ru/20240805/peterburg-1964114998.html
В Петербурге задержали подозреваемую в похищении пятимесячной девочки
В Петербурге задержали подозреваемую в похищении пятимесячной девочки - РИА Новости, 05.08.2024
В Петербурге задержали подозреваемую в похищении пятимесячной девочки
Девятнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга задержана после предположительного похищения пятимесячной девочки из квартиры в Невском районе, после она... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:56
2024-08-05T11:56
2024-08-05T11:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга задержана после предположительного похищения пятимесячной девочки из квартиры в Невском районе, после она оставила ребенка на лестничной площадке другого дома, сообщил городской главк СК РФ. По данным интернет-газеты "Фонтанка", мать пострадавшей девочки на время перевозки своих вещей попросила ее отца присмотреть за ребенком. Фигурантка дела о похищении якобы является подругой мужчины. На момент задержания она находилась, предположительно, под действием веществ, изменяющих создание, пишет издание. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. "Следствием установлено, что 3 августа... 19-летняя женщина похитила пятимесячную девочку из квартиры дома на Товарищеском проспекте в Невском районе, после чего оставила ребенка на лестнице жилого дома на улице Кржижановского", – говорится в сообщении. Как уточняется, ребенка обнаружил местный житель, сейчас девочка в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении несовершеннолетнего. "Подозреваемая в совершении преступления задержана по горячим следам. Следствием планируется проведение с её участием следственных действий", – заключают в ГСУ СК РФ по Петербургу.
https://ria.ru/20240805/muzhchina-1964080939.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали подозреваемую в похищении пятимесячной девочки
Девятнадцатилетняя петербурженка задержана по делу о похищении младенца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Девятнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга задержана после предположительного похищения пятимесячной девочки из квартиры в Невском районе, после она оставила ребенка на лестничной площадке другого дома, сообщил городской главк СК РФ.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", мать пострадавшей девочки на время перевозки своих вещей попросила ее отца присмотреть за ребенком. Фигурантка дела о похищении якобы является подругой мужчины. На момент задержания она находилась, предположительно, под действием веществ, изменяющих создание, пишет издание. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
«
"Следствием установлено, что 3 августа... 19-летняя женщина похитила пятимесячную девочку из квартиры дома на Товарищеском проспекте в Невском районе, после чего оставила ребенка на лестнице жилого дома на улице Кржижановского", – говорится в сообщении.
Как уточняется, ребенка обнаружил местный житель, сейчас девочка в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении несовершеннолетнего.
"Подозреваемая в совершении преступления задержана по горячим следам. Следствием планируется проведение с её участием следственных действий", – заключают в ГСУ СК РФ по Петербургу.