https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников - РИА Новости, 05.08.2024
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники, они доставлены на допрос, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:08
2024-08-05T15:08
2024-08-05T15:12
происшествия
россия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники, они доставлены на допрос, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Помимо Ахмедова на рабочих местах были задержаны и доставлены на допрос другие сотрудники парка "Патриот", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас проводятся все необходимые следственные действия.В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963484444.html
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происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Россия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о хищениях в парке "Патриот"
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Сотрудников парка "Патриот" доставили на допрос