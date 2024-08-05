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Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников - РИА Новости, 05.08.2024
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15:08 05.08.2024 (обновлено: 15:12 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/patriot-1964182170.html
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников - РИА Новости, 05.08.2024
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников
Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники, они доставлены на допрос, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:08
2024-08-05T15:12
происшествия
россия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники, они доставлены на допрос, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Помимо Ахмедова на рабочих местах были задержаны и доставлены на допрос другие сотрудники парка "Патриот", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас проводятся все необходимые следственные действия.В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
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происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Россия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о хищениях в парке "Патриот"
Вместе с директором парка "Патриот" задержали других сотрудников

Сотрудников парка "Патриот" доставили на допрос

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Наручники - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вместе с директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым были задержаны другие сотрудники, они доставлены на допрос, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Помимо Ахмедова на рабочих местах были задержаны и доставлены на допрос другие сотрудники парка "Патриот", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас проводятся все необходимые следственные действия.
В понедельник в СК РФ сообщили, что директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по делу о мошенничестве, он уже арестован. Отмечается, что правоохранителями расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве.
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ПроисшествияРоссияПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Дело о хищениях в парке "Патриот"
 
 
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