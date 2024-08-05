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Инструкторы отряда "Русь" готовят универсальных штурмовиков - РИА Новости, 05.08.2024
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Инструкторы отряда "Русь" готовят универсальных штурмовиков
Инструкторы отряда "Русь" готовят универсальных штурмовиков - РИА Новости, 05.08.2024
Инструкторы отряда "Русь" готовят универсальных штурмовиков
Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", проводят регулярные, комплексные... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:34
2024-08-05T07:34
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безопасность
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", проводят регулярные, комплексные тренировки по тактической подготовке новобранцев в условиях, максимально приближенных к боевым, готовя универсальных штурмовиков, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО. Вновь прибывшее пополнение добровольцев в отряд "Русь" проходит комплексную тактическую и огневую подготовку на полигонах в зоне СВО. Во время занятий учитываются все особенности ведения современных боевых действий, так как любая мелочь важна для успешного выполнения задачи. "Война - это то место, где важна каждая деталь, каждая мелочь. И выделять что-то одно - это было бы неправильно. Тут, опять же, комплексный подход. Надо знать все, понимать все, развиваться во всех направлениях. И если человеку это интересно, и он живет этим, то он и выживет", - рассказал агентству о подходе к тренировкам командир отряда с позывным "Русь". Собеседник агентства подчеркнул, что на тренировках отрабатываются сразу действия различных специальностей, чтобы бойцы были взаимозаменяемы. Расчеты БПЛА работают в связке с штурмовиками и коллективным вооружением огневой группы. Отрабатывается корректировка и ведение огня из группового вооружения, работа с беспилотниками и сами штурмовые действия. "Одна из самых главных и важнейших задач - чтобы каждый человек на поле боя, каждая единица понимала друг друга и помогали друг другу. Это очень важно. Поэтому у нас проходит полное обучение: БПЛА-шники знают, как работают штурмовики, потому что они сами штурмуют. Штурмовики понимают, как работают БПЛА-шники. Они проходят комплекс и в принципе знают работу каждого человека, поэтому каждый помогает здесь друг другу и никогда не бросает в беде, скажем так", - уточнил "Русь". Со слов командира подразделения, на занятиях создаются условия, максимально приближенные к боевым. То, что отрабатывается бойцами на полигонах, происходит и на боевых задачах. Это требуется для того, чтобы добровольцы понимали, что их ждет на передовой и как правильно взаимодействовать друг с другом в условиях боя.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Инструкторы отряда "Русь" готовят универсальных штурмовиков

Бойцы отряда "Русь" тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке
Добровольцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы на тренировке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", проводят регулярные, комплексные тренировки по тактической подготовке новобранцев в условиях, максимально приближенных к боевым, готовя универсальных штурмовиков, передает корреспондент РИА Новости с одного из полигонов в зоне СВО.
Вновь прибывшее пополнение добровольцев в отряд "Русь" проходит комплексную тактическую и огневую подготовку на полигонах в зоне СВО. Во время занятий учитываются все особенности ведения современных боевых действий, так как любая мелочь важна для успешного выполнения задачи.
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"Война - это то место, где важна каждая деталь, каждая мелочь. И выделять что-то одно - это было бы неправильно. Тут, опять же, комплексный подход. Надо знать все, понимать все, развиваться во всех направлениях. И если человеку это интересно, и он живет этим, то он и выживет", - рассказал агентству о подходе к тренировкам командир отряда с позывным "Русь".
Собеседник агентства подчеркнул, что на тренировках отрабатываются сразу действия различных специальностей, чтобы бойцы были взаимозаменяемы. Расчеты БПЛА работают в связке с штурмовиками и коллективным вооружением огневой группы. Отрабатывается корректировка и ведение огня из группового вооружения, работа с беспилотниками и сами штурмовые действия.
"Одна из самых главных и важнейших задач - чтобы каждый человек на поле боя, каждая единица понимала друг друга и помогали друг другу. Это очень важно. Поэтому у нас проходит полное обучение: БПЛА-шники знают, как работают штурмовики, потому что они сами штурмуют. Штурмовики понимают, как работают БПЛА-шники. Они проходят комплекс и в принципе знают работу каждого человека, поэтому каждый помогает здесь друг другу и никогда не бросает в беде, скажем так", - уточнил "Русь".
Со слов командира подразделения, на занятиях создаются условия, максимально приближенные к боевым. То, что отрабатывается бойцами на полигонах, происходит и на боевых задачах. Это требуется для того, чтобы добровольцы понимали, что их ждет на передовой и как правильно взаимодействовать друг с другом в условиях боя.
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