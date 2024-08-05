https://ria.ru/20240805/osvobozhdenie-1964101040.html

Клепиков поздравил жителей с 81-летием освобождения Белгорода от фашистов

Клепиков поздравил жителей с 81-летием освобождения Белгорода от фашистов - РИА Новости, 05.08.2024

Клепиков поздравил жителей с 81-летием освобождения Белгорода от фашистов

Председатель регионального Заксобрания Юрий Клепиков поздравил жителей с 81-й годовщиной освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:17

2024-08-05T11:17

2024-08-05T11:20

белгородская область

белгород

великая отечественная война (1941-1945)

белгородская областная дума

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Председатель регионального Заксобрания Юрий Клепиков поздравил жителей с 81-й годовщиной освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. "Пятое августа 1943 года – важнейшая дата в героической летописи всей страны. Именно с освобождения Белгорода начался триумфальный путь нашего народа к Победе в Великой Отечественной войне. Вечная память беспримерному подвигу наших бойцов и горожан, победивших фашистского зверя", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Он добавил, что сегодня, несмотря на серьезные испытания, Белгород продолжает жить и развиваться, хорошеет с каждым годом, и в этом заслуга его жителей – мужественных и сильных, талантливых и чутких, отзывчивых и добросердечных. Каждый житель вкладывает свою любовь и душу в процветание малой родины. "Мы понимаем, что только вместе мы преодолеем все трудности, выстоим и сохраним Белый город для будущих поколений. В единстве – наша главная сила. С праздником! Здоровья, благополучия и мирного неба!" - отметил Клепиков.

https://ria.ru/20240531/nagrady-1949619957.html

белгород

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Алёна Пава

белгород, великая отечественная война (1941-1945), белгородская областная дума, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)