Клепиков поздравил жителей с 81-летием освобождения Белгорода от фашистов
© Фото : Телеграм-канал председателя Белгородской областной Думы Юрия КлепиковаПредседатель регионального Заксобрания Юрий Клепиков поздравил жителей с 81-й годовщиной освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков
Председатель регионального Заксобрания Юрий Клепиков поздравил жителей с 81-й годовщиной освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Председатель регионального Заксобрания Юрий Клепиков поздравил жителей с 81-й годовщиной освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
"Пятое августа 1943 года – важнейшая дата в героической летописи всей страны. Именно с освобождения Белгорода начался триумфальный путь нашего народа к Победе в Великой Отечественной войне. Вечная память беспримерному подвигу наших бойцов и горожан, победивших фашистского зверя", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что сегодня, несмотря на серьезные испытания, Белгород продолжает жить и развиваться, хорошеет с каждым годом, и в этом заслуга его жителей – мужественных и сильных, талантливых и чутких, отзывчивых и добросердечных. Каждый житель вкладывает свою любовь и душу в процветание малой родины.
"Мы понимаем, что только вместе мы преодолеем все трудности, выстоим и сохраним Белый город для будущих поколений. В единстве – наша главная сила. С праздником! Здоровья, благополучия и мирного неба!" - отметил Клепиков.