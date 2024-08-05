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Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.08.2024
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05:03 05.08.2024 (обновлено: 10:04 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/ognemet-1964054487.html
Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении
Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.08.2024
Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:03
2024-08-05T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
вооруженные силы украины
ростех
тос-2
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударом реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ поддержали действия штурмовых подразделений на Авдеевском направлении", — сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.
https://ria.ru/20240804/ssha-1964024639.html
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безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, вооруженные силы украины, ростех, тос-2, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Ростех, ТОС-2, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ
Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении

МО: огнеметная система ТОС-2 поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении

© Минобороны РФТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Минобороны РФ
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударом реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ поддержали действия штурмовых подразделений на Авдеевском направлении", — сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ЧемезовМихаил МишустинВооруженные силы УкраиныРостехТОС-2ТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы РФ
 
 
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