https://ria.ru/20240805/ognemet-1964054487.html

Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении

Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.08.2024

Огнемет поддержал штурмовиков на Авдеевском направлении

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:03

2024-08-05T05:03

2024-08-05T10:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

вооруженные силы украины

ростех

тос-2

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударом реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ поддержали действия штурмовых подразделений на Авдеевском направлении", — сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие расчета ТОС-2 совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 20 километров. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказывал, что новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" очень востребованы в зоне СВО, их серийное производство освоено. В апреле Минобороны России сообщало, что производство огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в России за 2023 год увеличено в 2,5 раза.

https://ria.ru/20240804/ssha-1964024639.html

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, вооруженные силы украины, ростех, тос-2, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф