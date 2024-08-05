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ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964283299.html
ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки
ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки
Украинские войска при обстреле Горловки в ДНР, где погибла одна мирная жительница и еще два человека пострадали, применили снаряды "натовского" калибра... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:56
2024-08-05T22:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сша
украина
нато
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки в ДНР, где погибла одна мирная жительница и еще два человека пострадали, применили снаряды "натовского" калибра 155-миллиметров, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В ведомстве уточнили, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовские" снаряды калибром 155-миллиметров. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Никитовском районе города. Женщина погибла, ожидая общественный транспорт на остановке по улице Болотникова. Кроме того, взрывом повреждены фасад и остекления рядом стоящего многоквартирного дома. "Прилетело в бордюрину. Нас дома не было, мы приехали уже после всего этого. Честно говоря, даже не знаю, как оно произошло, сколько было прилетов. Слава Богу, у нас дома, в семье пронесло. На остановке погибла женщина. Вроде бы как работник магазина, который находится внизу", - рассказал один из жильцов поврежденного дома Виталий. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Пострадали три мирных жителя. Повреждены три жилых дома. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
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происшествия, донецкая народная республика, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, США, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки

СЦКК ДНР: ВСУ применили снаряды НАТО при обстреле Горловки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обстрел. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки в ДНР, где погибла одна мирная жительница и еще два человека пострадали, применили снаряды "натовского" калибра 155-миллиметров, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ведомстве уточнили, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовские" снаряды калибром 155-миллиметров.
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Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Никитовском районе города. Женщина погибла, ожидая общественный транспорт на остановке по улице Болотникова. Кроме того, взрывом повреждены фасад и остекления рядом стоящего многоквартирного дома.
"Прилетело в бордюрину. Нас дома не было, мы приехали уже после всего этого. Честно говоря, даже не знаю, как оно произошло, сколько было прилетов. Слава Богу, у нас дома, в семье пронесло. На остановке погибла женщина. Вроде бы как работник магазина, который находится внизу", - рассказал один из жильцов поврежденного дома Виталий.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Пострадали три мирных жителя. Повреждены три жилых дома.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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