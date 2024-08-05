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В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара
В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара - РИА Новости, 05.08.2024
В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара
Супружеская пара получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:17
2024-08-05T22:17
2024-08-05T22:17
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
фрунзе
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Супружеская пара получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в понедельник представительство сообщало, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. "Населенный пункт Старомихайловка: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Фрунзе ранены супруги: женщина 1975 года рождения и мужчина 1972 года рождения", - информирует представительство в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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старомихайловка, донецкая народная республика, фрунзе, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Фрунзе, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара
СЦКК ДНР: в ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара