https://ria.ru/20240805/obstrel-1964280080.html

В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара

В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара - РИА Новости, 05.08.2024

В ДНР при украинском обстреле пострадала семейная пара

Супружеская пара получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:17

2024-08-05T22:17

2024-08-05T22:17

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

фрунзе

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Супружеская пара получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в понедельник представительство сообщало, что ВСУ в 19.10 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. "Населенный пункт Старомихайловка: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Фрунзе ранены супруги: женщина 1975 года рождения и мужчина 1972 года рождения", - информирует представительство в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

старомихайловка

донецкая народная республика

фрунзе

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старомихайловка, донецкая народная республика, фрунзе, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия