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Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964276463.html
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:41
2024-08-05T21:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице и двух пострадавших вследствие украинского обстрела города. Представительство ДНР в СЦКК также заявило о еще одной пострадавшей. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о пострадавшей мирной жительнице вследствие обстрела со стороны ВСУ. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена двадцать одна вооруженная атака, выпущено порядка пятидесяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР также отметил, что в результате украинских атак на Горловку и Донецк повреждения получили три жилых домостроения, молокозавод и частный автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
донецк
горловка
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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

Пушилин: украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице и двух пострадавших вследствие украинского обстрела города. Представительство ДНР в СЦКК также заявило о еще одной пострадавшей. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о пострадавшей мирной жительнице вследствие обстрела со стороны ВСУ.
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"Со стороны вооруженных формирований Украины совершена двадцать одна вооруженная атака, выпущено порядка пятидесяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР также отметил, что в результате украинских атак на Горловку и Донецк повреждения получили три жилых домостроения, молокозавод и частный автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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