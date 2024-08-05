https://ria.ru/20240805/obstrel-1964276463.html

Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:41

2024-08-05T21:41

2024-08-05T21:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

денис пушилин

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице и двух пострадавших вследствие украинского обстрела города. Представительство ДНР в СЦКК также заявило о еще одной пострадавшей. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о пострадавшей мирной жительнице вследствие обстрела со стороны ВСУ. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена двадцать одна вооруженная атака, выпущено порядка пятидесяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР также отметил, что в результате украинских атак на Горловку и Донецк повреждения получили три жилых домостроения, молокозавод и частный автомобиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия