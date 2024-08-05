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Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки
Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:41
2024-08-05T21:41
2024-08-05T21:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник подвергли обстрелу территорию ДНР 21 раз, выпустив порядка пятидесяти боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее в понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице и двух пострадавших вследствие украинского обстрела города. Представительство ДНР в СЦКК также заявило о еще одной пострадавшей. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о пострадавшей мирной жительнице вследствие обстрела со стороны ВСУ. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена двадцать одна вооруженная атака, выпущено порядка пятидесяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР также отметил, что в результате украинских атак на Горловку и Донецк повреждения получили три жилых домостроения, молокозавод и частный автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия