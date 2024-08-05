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Украинские войска обстреляли Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:37 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964275994.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Старомихайловку с беспилотника - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские войска обстреляли Старомихайловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:37
2024-08-05T21:37
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.10 - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 21.15 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
старомихайловка
донецкая народная республика
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старомихайловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Старомихайловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.10 - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Кроме того, ВСУ в 21.15 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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