https://ria.ru/20240805/obstrel-1964273187.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:01

2024-08-05T21:01

2024-08-05T21:01

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 19.30 по 20.35 мск выпустили четыре снаряда этого же калибра по Петровскому району Донецка, добавило представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

донецк

куйбышевский район

петровский район

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донецк, куйбышевский район, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия