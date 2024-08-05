Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов под Донецку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 19.30 по 20.35 мск выпустили четыре снаряда этого же калибра по Петровскому району Донецка, добавило представительство.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти два района регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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