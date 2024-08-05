https://ria.ru/20240805/obstrel-1964267336.html

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:15

2024-08-05T20:15

2024-08-05T20:18

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

украина

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В посёлке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.Кореневский район, на территории которого находится посёлок Коренево, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

курская область

украина

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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, происшествия