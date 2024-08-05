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При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 05.08.2024 (обновлено: 20:18 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964267336.html
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:15
2024-08-05T20:18
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
украина
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В посёлке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.Кореневский район, на территории которого находится посёлок Коренево, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Происшествия
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле села Коренево Курской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"В посёлке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.
Кореневский район, на территории которого находится посёлок Коренево, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаПроисшествия
 
 
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