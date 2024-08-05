https://ria.ru/20240805/obstrel-1964267336.html
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:15
2024-08-05T20:15
2024-08-05T20:18
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Житель посёлка Коренево Курской области получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."В посёлке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу, где оказывают медицинскую помощь.Кореневский район, на территории которого находится посёлок Коренево, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Происшествия
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле села Коренево Курской области пострадал мирный житель