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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 05.08.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Число раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:06
2024-08-05T18:06
2024-08-05T18:06
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр заявлял, что при украинском обстреле жилмассива "Комсомолец" в Горловке ранения получил мирный житель. Кроме того, глава города также сообщал о погибшей мирной жительнице. "Количество раненных мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух
Приходько: число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух