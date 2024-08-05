https://ria.ru/20240805/obstrel-1964244089.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух - РИА Новости, 05.08.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до двух

Число раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:06

2024-08-05T18:06

2024-08-05T18:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов со стороны украинских войск Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр заявлял, что при украинском обстреле жилмассива "Комсомолец" в Горловке ранения получил мирный житель. Кроме того, глава города также сообщал о погибшей мирной жительнице. "Количество раненных мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия