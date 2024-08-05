Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 05.08.2024 (обновлено: 17:18 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964229607.html
В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель
В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024
В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:15
2024-08-05T17:18
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
иван приходько
украина
горловка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964230156_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_7f622fed474b9cc41b6c6ae8a4324eae.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.30 по 16.05 выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html
украина
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964230156_434:0:1202:576_1920x0_80_0_0_7d6bc5da01da44ad6b5c695b4fa1f753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель

Приходько: в Горловке при украинском обстреле жилмассива пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке, ДНР
Последствия обстрела жилого массива Комсомолец в Горловке, ДНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке, ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.30 по 16.05 выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине
31 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦККИван ПриходькоУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала