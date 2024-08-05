https://ria.ru/20240805/obstrel-1964229607.html

В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель

В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.08.2024

В Горловке при украинском обстреле жилого дома пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:15

2024-08-05T17:15

2024-08-05T17:18

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

иван приходько

украина

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" в Горловке украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.30 по 16.05 выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, стирол