https://ria.ru/20240805/obstrel-1964213306.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:26

2024-08-05T16:26

2024-08-05T16:26

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 5.00 сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район Горловки. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Комарова пострадала женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела этого же района повреждения получил многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия