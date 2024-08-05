https://ria.ru/20240805/obstrel-1964213306.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:26
2024-08-05T16:26
2024-08-05T16:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 5.00 сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район Горловки. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Комарова пострадала женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела этого же района повреждения получил многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала женщина
Представительство ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина