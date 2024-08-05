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При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964213306.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:26
2024-08-05T16:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 5.00 сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район Горловки. "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Комарова пострадала женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела этого же района повреждения получил многоквартирный жилой дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала женщина

Представительство ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на автомобиль в Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 5.00 сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район Горловки.
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"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Комарова пострадала женщина 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате обстрела этого же района повреждения получил многоквартирный жилой дом.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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