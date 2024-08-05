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ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2024

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:50

2024-08-05T09:50

2024-08-05T09:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

каховка

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по левому берегу 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ нанесли по области еще 19 ударов", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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херсонская область , происшествия, каховка, новая каховка