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ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 05.08.2024 (обновлено: 09:51 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/obstrel-1964075610.html
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 05.08.2024
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:50
2024-08-05T09:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
каховка
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по левому берегу 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ нанесли по области еще 19 ударов", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
херсонская область
каховка
новая каховка
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херсонская область , происшествия, каховка, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Каховка, Новая Каховка
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по левому берегу 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ нанесли по области еще 19 ударов", - сообщил источник.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияКаховкаНовая Каховка
 
 
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