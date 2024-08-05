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Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом
Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом - РИА Новости, 05.08.2024
Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом
Благодаря обмену заключенными между Россией и Западом на родину вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, заявила... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:44
2024-08-05T07:44
2024-08-05T11:12
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владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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нато
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Благодаря обмену заключенными между Россией и Западом на родину вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. <...> Верность присяге и верность своей Родине. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога", — сказала она.Медиаменеджер особо отметила подвиг семей, которые ради своей страны уезжают, отказываются от прежних личностей, живут по легенде и в этом же качестве рожают и воспитывают детей. Кроме того, Симоньян обратила внимание на видео, запечатлевшее странное поведение президента США Джо Байдена, который во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя несколько минут вернулся обратно."То есть, я понимаю, его просто натаскали, надрессировали, что, если ты видишь трап, ты стоишь внизу трапа, надо идти вверх. Стоишь вверху трапа, надо идти вниз. <...> Он просто не справляется с большим количеством информации", — добавила главред.Она задалась вопросом, как в демократической стране с трехсотмиллионным населением не могут найти на пост главы государства никого другого, "кроме как в абсолютной очевидной деменции несчастного деда".Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал.В аэропорту их встречал президент Владимир Путин. По его словам, тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к государственным наградам. При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
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россия, сша, германия, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, общество
Россия, США, Германия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Общество
Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом
Симоньян: в Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Благодаря обмену заключенными между Россией и Западом на родину вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
на телеканале "Россия 1".
"К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. <...> Верность присяге и верность своей Родине. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога", — сказала она.
Медиаменеджер особо отметила подвиг семей, которые ради своей страны уезжают, отказываются от прежних личностей, живут по легенде и в этом же качестве рожают и воспитывают детей.
Кроме того, Симоньян обратила внимание на видео, запечатлевшее странное поведение президента США Джо Байдена
, который во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя несколько минут вернулся обратно.
"То есть, я понимаю, его просто натаскали, надрессировали, что, если ты видишь трап, ты стоишь внизу трапа, надо идти вверх. Стоишь вверху трапа, надо идти вниз. <...> Он просто не справляется с большим количеством информации", — добавила главред.
Она задалась вопросом, как в демократической стране с трехсотмиллионным населением не могут найти на пост главы государства никого другого, "кроме как в абсолютной очевидной деменции несчастного деда".
Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян:
- Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
- Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
- Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
- Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
- Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре с целью обхода санкций;
- Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных.
- Роман Селезнев, похищенный американскими спецслужбами на Мальдивах в 2014-м и приговоренный в США к 27 годам заключения за кибермошенничество с убытками на 170 миллионов долларов.
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал.
В аэропорту их встречал президент Владимир Путин
. По его словам, тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к государственным наградам.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович
, Пол Уилан
и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза
* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин
. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.