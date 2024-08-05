https://ria.ru/20240805/obmen-1964061719.html

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом - РИА Новости, 05.08.2024

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

Благодаря обмену заключенными между Россией и Западом на родину вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, заявила... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T07:44

2024-08-05T07:44

2024-08-05T11:12

россия

сша

германия

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Благодаря обмену заключенными между Россией и Западом на родину вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук. <...> Верность присяге и верность своей Родине. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога", — сказала она.Медиаменеджер особо отметила подвиг семей, которые ради своей страны уезжают, отказываются от прежних личностей, живут по легенде и в этом же качестве рожают и воспитывают детей. Кроме того, Симоньян обратила внимание на видео, запечатлевшее странное поведение президента США Джо Байдена, который во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя несколько минут вернулся обратно."То есть, я понимаю, его просто натаскали, надрессировали, что, если ты видишь трап, ты стоишь внизу трапа, надо идти вверх. Стоишь вверху трапа, надо идти вниз. <...> Он просто не справляется с большим количеством информации", — добавила главред.Она задалась вопросом, как в демократической стране с трехсотмиллионным населением не могут найти на пост главы государства никого другого, "кроме как в абсолютной очевидной деменции несчастного деда".Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь россиян:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал.В аэропорту их встречал президент Владимир Путин. По его словам, тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к государственным наградам. При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240804/medvedev-1963968554.html

https://ria.ru/20240804/vpechatleniya-1963923679.html

россия

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, германия, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, общество