https://ria.ru/20240805/novgorod-1964219259.html

В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком

В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком - РИА Новости, 05.08.2024

В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком

Четырехлетний мальчик госпитализирован с отравлением метадоном в Нижнем Новгороде, полиция выясняет, где он нашел наркотик, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:43

2024-08-05T16:43

2024-08-05T16:43

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Четырехлетний мальчик госпитализирован с отравлением метадоном в Нижнем Новгороде, полиция выясняет, где он нашел наркотик, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Четырехлетнего ребенка доставили в нижегородскую больницу, в моче у него обнаружен метадон. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося, как к ребенку попал наркотик", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.

https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html

нижний новгород

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2024

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происшествия, нижний новгород