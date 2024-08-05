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В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком - РИА Новости, 05.08.2024
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16:43 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/novgorod-1964219259.html
В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком
В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком - РИА Новости, 05.08.2024
В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком
Четырехлетний мальчик госпитализирован с отравлением метадоном в Нижнем Новгороде, полиция выясняет, где он нашел наркотик, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:43
2024-08-05T16:43
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Четырехлетний мальчик госпитализирован с отравлением метадоном в Нижнем Новгороде, полиция выясняет, где он нашел наркотик, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Четырехлетнего ребенка доставили в нижегородскую больницу, в моче у него обнаружен метадон. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося, как к ребенку попал наркотик", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик отравился наркотиком

В Нижнем Новгороде госпитализировали 4-летнего мальчика с отравлением метадоном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Четырехлетний мальчик госпитализирован с отравлением метадоном в Нижнем Новгороде, полиция выясняет, где он нашел наркотик, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Четырехлетнего ребенка доставили в нижегородскую больницу, в моче у него обнаружен метадон. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося, как к ребенку попал наркотик", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.
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Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, отравившейся наркотиком
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