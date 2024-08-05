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В Нигерии задержали одного из лидеров протестов Ленина - РИА Новости, 05.08.2024
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17:05 05.08.2024 (обновлено: 17:06 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/nigerija-1964226496.html
В Нигерии задержали одного из лидеров протестов Ленина
В Нигерии задержали одного из лидеров протестов Ленина - РИА Новости, 05.08.2024
В Нигерии задержали одного из лидеров протестов Ленина
Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина в столице страны Абудже, пишет... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:05
2024-08-05T17:06
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина в столице страны Абудже, пишет местное издание Premium Times. В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов. По данным издания, Ленин является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии. "Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии ... задержали лидера одной из групп, участвующих в 10-дневном общенациональном протесте, Майкла Ленина", - говорится в публикации. Соратник активиста Дамиларе Аденола также сообщил о том, что Ленин был задержан у себя дома в столице страны Абудже. Газета добавляет, что Майкл Ленин в воскресенье провел пресс-конференцию, во время которой он раскритиковал выступление президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты. Ранее сообщалось, что президент Нигерии Бола Тинубу выступил с обращением к нации в связи с протестами в стране против инфляции, призвав протестующих прекратить демонстрации и вступить в диалог. Издание Premium Times указало, что Майкл Ленин в ходе своей последней пресс-конференции в воскресенье заявил, что Тинубу "потерял связь с реальностью" и призвал продолжать протесты. Ранее местная газета Punch сообщала о 17 погибших в результате беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции.
https://ria.ru/20240802/zalozhniki-1963795405.html
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в мире, нигерия, абуджа
В мире, Нигерия, Абуджа
В Нигерии задержали одного из лидеров протестов Ленина

В Абудже задержали одного из лидеров антиправительственных протестов Ленина

© Фото : соцсетиМайкл Ленин
Майкл Ленин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : соцсети
Майкл Ленин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии задержали одного из лидеров антиправительственных протестов Майкла Ленина в столице страны Абудже, пишет местное издание Premium Times.
В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить минимум на уровне 60 тысяч найр в месяц (около 37 долларов). Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис 18 июля заявил, что правительство страны на фоне общенациональной бессрочной забастовки достигло соглашения с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до примерно 43 долларов.
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По данным издания, Ленин является национальным координатором кампании за права молодежи Нигерии.
"Сотрудники службы государственной безопасности Нигерии ... задержали лидера одной из групп, участвующих в 10-дневном общенациональном протесте, Майкла Ленина", - говорится в публикации.
Соратник активиста Дамиларе Аденола также сообщил о том, что Ленин был задержан у себя дома в столице страны Абудже. Газета добавляет, что Майкл Ленин в воскресенье провел пресс-конференцию, во время которой он раскритиковал выступление президента Нигерии Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.
Ранее сообщалось, что президент Нигерии Бола Тинубу выступил с обращением к нации в связи с протестами в стране против инфляции, призвав протестующих прекратить демонстрации и вступить в диалог. Издание Premium Times указало, что Майкл Ленин в ходе своей последней пресс-конференции в воскресенье заявил, что Тинубу "потерял связь с реальностью" и призвал продолжать протесты.
Ранее местная газета Punch сообщала о 17 погибших в результате беспорядков в Нигерии, вызванных протестами против инфляции.
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