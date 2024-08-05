https://ria.ru/20240805/niger-1964208203.html

США вывели военных с авиабазы в Нигере

США вывели военных с авиабазы в Нигере - РИА Новости, 05.08.2024

США вывели военных с авиабазы в Нигере

Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:10

2024-08-05T16:10

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран. В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих. "Министерство обороны США и министерство национальной обороны Республики Нигер объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, эффективное сотрудничество военных США и Нигера позволило завершить процесс раньше срока и без осложнений. Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Вывод должен был затронуть примерно 75 человек. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.

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