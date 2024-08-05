Рейтинг@Mail.ru
США вывели военных с авиабазы в Нигере - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/niger-1964208203.html
США вывели военных с авиабазы в Нигере
США вывели военных с авиабазы в Нигере - РИА Новости, 05.08.2024
США вывели военных с авиабазы в Нигере
Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:10
2024-08-05T16:10
в мире
сша
нигер
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_45:0:2167:1194_1920x0_80_0_0_fdc3da9c667e63420abf79795d1e32fc.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран. В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих. "Министерство обороны США и министерство национальной обороны Республики Нигер объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, эффективное сотрудничество военных США и Нигера позволило завершить процесс раньше срока и без осложнений. Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Вывод должен был затронуть примерно 75 человек. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.
https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html
https://ria.ru/20240712/alyans-1959115373.html
сша
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_8806860b90d526ade9100d6af0eeb9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигер, министерство обороны сша
В мире, США, Нигер, Министерство обороны США
США вывели военных с авиабазы в Нигере

США вывели военных с авиабазы в Агадесе на севере Нигера

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американские военные покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран.
В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих.
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Провал политики США". Экс-аналитик Пентагона указала на ошибку Вашингтона
2 мая, 03:20
"Министерство обороны США и министерство национальной обороны Республики Нигер объявили, что вывод американских сил и средств с базы ВВС 201 в Агадесе завершен", - говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, эффективное сотрудничество военных США и Нигера позволило завершить процесс раньше срока и без осложнений.
Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Вывод должен был затронуть примерно 75 человек.
В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.
Российские флаги в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Работают с Россией": в США забили тревогу из-за нового военного альянса
12 июля, 01:52
 
В миреСШАНигерМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала