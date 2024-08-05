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Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink - РИА Новости, 05.08.2024
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06:23 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/neuralink-1964058120.html
Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink
Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink - РИА Новости, 05.08.2024
Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink
Американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана сообщил, что уже второй человек получил имплант от компании Neuralink,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:23
2024-08-05T06:23
технологии
илон маск
в мире
сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана сообщил, что уже второй человек получил имплант от компании Neuralink, процедура прошла успешно. "Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", - заявил Маск. По словам Маска, в мозгу пациента работают 400 электродов. Ранее Нолан Арбо, первый человек с имплантом от Neuralink, рассказал РИА Новости, что несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность работы устройства у него в мозгу только растёт. По словам Арбо, если со следующим участником эксперимента удастся добиться работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее". Маск отметил, что компания надеется, что число пациентов с имплантами Neuralink достигнет к концу года 10. В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности. В начале июля Илон Маск сообщал, что в ближайшее время имплант будет установлен еще одному участнику эксперимента.
https://ria.ru/20240726/neuralink-1962070318.html
https://ria.ru/20240725/neuralink-1961853933.html
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4.7
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технологии, илон маск, в мире, сша
Технологии, Илон Маск, В мире, США
Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink

Маск: второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта от Neuralink

© Фото : Mask et al / NeuralinkЧипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов
Чипы интерфейса мозг-компьютер и набор электродов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Mask et al / Neuralink
Чипы интерфейса "мозг-компьютер" и набор электродов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана сообщил, что уже второй человек получил имплант от компании Neuralink, процедура прошла успешно.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", - заявил Маск.
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Первый человек с чипом Neuralink рассказал о своей мечте
26 июля, 07:09
По словам Маска, в мозгу пациента работают 400 электродов.
Ранее Нолан Арбо, первый человек с имплантом от Neuralink, рассказал РИА Новости, что несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность работы устройства у него в мозгу только растёт. По словам Арбо, если со следующим участником эксперимента удастся добиться работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее".
Маск отметил, что компания надеется, что число пациентов с имплантами Neuralink достигнет к концу года 10.
В январе 2024 года предприниматель и основатель компании Neuralink Илон Маск сообщил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Ноланд Арбо, который оказался полностью парализован в результате несчастного случая, в котором был поврежден его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которого отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.
В начале июля Илон Маск сообщал, что в ближайшее время имплант будет установлен еще одному участнику эксперимента.
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25 июля, 06:09
 
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