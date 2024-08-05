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Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов - РИА Новости, 05.08.2024
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14:06 05.08.2024
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Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов
Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов - РИА Новости, 05.08.2024
Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов
Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:06
2024-08-05T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 августа – РИА Новости. Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения. Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 миллиарда рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Большая часть проданных объектов расположена на западе, юге и в центре Москвы. Помещения в основном имеют свободное назначение. Таким образом, новые владельцы имеют широкий выбор вариантов их дальнейшего использования, например, они могут открыть магазин, точку общепита, салон красоты или пункт выдачи товаров, указывается в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 5 августа – РИА Новости. Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения. Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 миллиарда рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Большая часть проданных объектов расположена на западе, юге и в центре Москвы. Помещения в основном имеют свободное назначение. Таким образом, новые владельцы имеют широкий выбор вариантов их дальнейшего использования, например, они могут открыть магазин, точку общепита, салон красоты или пункт выдачи товаров, указывается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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