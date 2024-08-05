https://ria.ru/20240805/nedvizhimost-1964087995.html

Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов

Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов - РИА Новости, 05.08.2024

Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов

Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:06

2024-08-05T14:06

2024-08-05T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950579452_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_bd615cb11d08598bc28005fe1adb855a.jpg

МОСКВА, 5 августа – РИА Новости. Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения. Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 миллиарда рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Большая часть проданных объектов расположена на западе, юге и в центре Москвы. Помещения в основном имеют свободное назначение. Таким образом, новые владельцы имеют широкий выбор вариантов их дальнейшего использования, например, они могут открыть магазин, точку общепита, салон красоты или пункт выдачи товаров, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240804/efimov-1963920576.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы