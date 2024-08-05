Ефимов: Москва за полгода продала инвесторам тысячу коммерческих объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 5 августа – РИА Новости. Власти Москвы в первом полугодии реализовали на торгах и по преимущественному праву выкупа 976 коммерческих объектов на общую сумму почти 16,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения. Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 миллиарда рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Большая часть проданных объектов расположена на западе, юге и в центре Москвы. Помещения в основном имеют свободное назначение. Таким образом, новые владельцы имеют широкий выбор вариантов их дальнейшего использования, например, они могут открыть магазин, точку общепита, салон красоты или пункт выдачи товаров, указывается в сообщении.