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"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление - РИА Новости, 05.08.2024
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление
Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:45
2024-08-05T14:45
2024-08-05T19:28
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka."Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли", — сказал он, обращаясь к украинцам.По словам эксперта, о том, кто виноват в этом поражении, можно будет рассуждать потом, но на этом этапе, если ничего не изменится, считает Табах, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта."Чья вина — будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры", — заключил он.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
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"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление
Экс-представитель НАТО: Украина проиграла в конфликте