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"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 05.08.2024 (обновлено: 19:28 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/nato-1964180884.html
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление - РИА Новости, 05.08.2024
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление
Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:45
2024-08-05T19:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka."Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли", — сказал он, обращаясь к украинцам.По словам эксперта, о том, кто виноват в этом поражении, можно будет рассуждать потом, но на этом этапе, если ничего не изменится, считает Табах, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта."Чья вина — будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры", — заключил он.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240805/zapad-1964195381.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
"Вы проиграли": экс-представитель НАТО сделал тревожное заявление

Экс-представитель НАТО: Украина проиграла в конфликте

© Фото : Страница Гарри Табах в соцсетиБывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Страница Гарри Табах в соцсети
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.
"Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли", — сказал он, обращаясь к украинцам.
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По словам эксперта, о том, кто виноват в этом поражении, можно будет рассуждать потом, но на этом этапе, если ничего не изменится, считает Табах, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта.
«
"Чья вина — будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры", — заключил он.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
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