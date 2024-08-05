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Нарколог развеял один из мифов об алкоголе - РИА Новости, 05.08.2024
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11:07 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964098616.html
Нарколог развеял один из мифов об алкоголе
Нарколог развеял один из мифов об алкоголе - РИА Новости, 05.08.2024
Нарколог развеял один из мифов об алкоголе
Утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, - это миф, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:07
2024-08-05T11:07
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, - это миф, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Это миф. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, и вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами. Кстати, в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, можно тогда и к этому скатиться", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правдиво ли мнение, что некоторые болезни, например ОРВИ, можно вылечить крепким алкоголем. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас есть препараты, которые помогут человеку выздороветь в гораздо более короткий срок и более эффективно. "Поэтому алкоголь при болезнях - категорически нет", - заключил он.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
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общество, москва
Общество, Москва
Нарколог развеял один из мифов об алкоголе

Нарколог Масякин: алкоголь не поможет вылечить ОРВИ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, - это миф, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
"Это миф. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, и вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами. Кстати, в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, можно тогда и к этому скатиться", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правдиво ли мнение, что некоторые болезни, например ОРВИ, можно вылечить крепким алкоголем.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас есть препараты, которые помогут человеку выздороветь в гораздо более короткий срок и более эффективно.
"Поэтому алкоголь при болезнях - категорически нет", - заключил он.
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03:46
 
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