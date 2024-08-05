https://ria.ru/20240805/narkolog-1964098616.html

Нарколог развеял один из мифов об алкоголе

Нарколог развеял один из мифов об алкоголе - РИА Новости, 05.08.2024

Нарколог развеял один из мифов об алкоголе

Утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, - это миф, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:07

2024-08-05T11:07

2024-08-05T11:07

общество

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утверждение о том, что ОРВИ можно вылечить при помощи алкоголя, - это миф, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Это миф. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, и вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами. Кстати, в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, можно тогда и к этому скатиться", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, правдиво ли мнение, что некоторые болезни, например ОРВИ, можно вылечить крепким алкоголем. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас есть препараты, которые помогут человеку выздороветь в гораздо более короткий срок и более эффективно. "Поэтому алкоголь при болезнях - категорически нет", - заключил он.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

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общество, москва