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Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать - РИА Новости, 05.08.2024
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10:48 05.08.2024 (обновлено: 10:58 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/napitki-1964090610.html
Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать
Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать - РИА Новости, 05.08.2024
Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать
Шипучие напитки с нешипучими, например шампанское с вином, смешивать нельзя, так как газообразное состояние способствует более легкому всасыванию этанола,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:48
2024-08-05T10:58
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Шипучие напитки с нешипучими, например шампанское с вином, смешивать нельзя, так как газообразное состояние способствует более легкому всасыванию этанола, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках", - рассказал Масякин. Он подчеркнул, что если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать

Нарколог Масякин: шипучие напитки нельзя смешивать с нешипучими

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Шипучие напитки с нешипучими, например шампанское с вином, смешивать нельзя, так как газообразное состояние способствует более легкому всасыванию этанола, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
"Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках", - рассказал Масякин.
Он подчеркнул, что если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
03:46
 
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