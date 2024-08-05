https://ria.ru/20240805/napitki-1964090610.html

Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать

Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать - РИА Новости, 05.08.2024

Нарколог рассказал, какие напитки нельзя смешивать

Шипучие напитки с нешипучими, например шампанское с вином, смешивать нельзя, так как газообразное состояние способствует более легкому всасыванию этанола,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:48

2024-08-05T10:48

2024-08-05T10:58

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Шипучие напитки с нешипучими, например шампанское с вином, смешивать нельзя, так как газообразное состояние способствует более легкому всасыванию этанола, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках", - рассказал Масякин. Он подчеркнул, что если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.

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