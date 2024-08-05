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В России объявили в розыск политолога Крашенинникова* - РИА Новости, 05.08.2024
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09:43 05.08.2024 (обновлено: 13:08 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/mvd-1964073869.html
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова* - РИА Новости, 05.08.2024
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*
МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:43
2024-08-05T13:08
россия
федор крашенинников
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства."Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, федор крашенинников, происшествия
Россия, Федор Крашенинников, Происшествия
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*

МВД объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога Крашенинникова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства.
"Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к сроку в колонии за фейки об армии
23 июля, 14:28
 
РоссияФедор КрашенинниковПроисшествия
 
 
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