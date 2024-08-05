https://ria.ru/20240805/mvd-1964073869.html

В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*

В России объявили в розыск политолога Крашенинникова* - РИА Новости, 05.08.2024

В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*

МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:43

2024-08-05T09:43

2024-08-05T13:08

россия

федор крашенинников

происшествия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства."Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html

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2024

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россия, федор крашенинников, происшествия