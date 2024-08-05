https://ria.ru/20240805/mvd-1964073869.html
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова* - РИА Новости, 05.08.2024
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*
МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:43
2024-08-05T09:43
2024-08-05T13:08
россия
федор крашенинников
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства."Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федор крашенинников, происшествия
Россия, Федор Крашенинников, Происшествия
В России объявили в розыск политолога Крашенинникова*
МВД объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога Крашенинникова
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск признанного иностранным агентом политолога, публициста и общественного деятеля Федора Крашенинникова*, следует из базы ведомства.
"Федор Геннадьевич Крашенинников, 16.7.1976. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента