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Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания составляет более четырех часов, сообщается в оперативном... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:47
2024-08-05T10:47
2024-08-05T10:47
общество
керчь
азовское море
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания составляет более четырех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 1 367 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении на момент времени 10.00 мск Утром, в 7.00 в очереди на въезд в Крым находилось порядка 1,3 тысяч машин. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://radiosputnik.ru/20240803/most-zakharova-1963839375.html
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общество, керчь, азовское море, крымский мост
Общество, Керчь, Азовское море, Крымский мост
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту около четырех часов