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Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024
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07:58 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/most-1964062450.html
Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024
Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T07:58
2024-08-05T07:58
тамань (станица)
керчь
азовское море
краснодарский край
россия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов" - говорится в сообщении по данным на 7.00 мск. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
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тамань (станица), керчь, азовское море, краснодарский край, россия, крымский мост, общество
Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Краснодарский край, Россия, Крымский мост, Общество
Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Около 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов" - говорится в сообщении по данным на 7.00 мск.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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Тамань (станица)КерчьАзовское мореКраснодарский крайРоссияКрымский мостОбщество
 
 
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