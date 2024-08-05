https://ria.ru/20240805/most-1964062450.html

Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 05.08.2024

Около 1,3 тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T07:58

2024-08-05T07:58

2024-08-05T07:58

тамань (станица)

керчь

азовское море

краснодарский край

россия

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, время ожидания более трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов" - говорится в сообщении по данным на 7.00 мск. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

краснодарский край

россия

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тамань (станица), керчь, азовское море, краснодарский край, россия, крымский мост, общество