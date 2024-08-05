https://ria.ru/20240805/moskva-1964130502.html

В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения

В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения - РИА Новости, 05.08.2024

В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения

Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:43

2024-08-05T12:43

2024-08-05T13:11

общество

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог городского департамента здравоохранения Антон Масякин. По его словам, главная задача наркологической службы состоит в том, чтобы человек не вернулся к употреблению алкоголя. Поэтому главный упор сделан на профилактическую работу и реабилитацию. "Для того, чтобы обеспечить реабилитацию самым разным людям любого возраста, применять индивидуальный подход, мы открыли городской реабилитационный центр. Туда направляют пациентов после прохождения стационарного этапа. Здесь подбирается индивидуальный план реабилитации исходя из срока ремиссии пациента, его реабилитационного потенциала, социальной занятости пациента, его эмоционально-психологического статуса и с учетом пожеланий и выбора самого пациента. Такой подход к реабилитации позволяет достичь больших результатов. И в 2023 году число пациентов, которые не употребляют алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%", - рассказал Масякин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва