Рейтинг@Mail.ru
В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 05.08.2024 (обновлено: 13:11 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/moskva-1964130502.html
В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения
В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения
Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:43
2024-08-05T13:11
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_f796af7067edd8f3ba3db78b7b84d564.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог городского департамента здравоохранения Антон Масякин. По его словам, главная задача наркологической службы состоит в том, чтобы человек не вернулся к употреблению алкоголя. Поэтому главный упор сделан на профилактическую работу и реабилитацию. "Для того, чтобы обеспечить реабилитацию самым разным людям любого возраста, применять индивидуальный подход, мы открыли городской реабилитационный центр. Туда направляют пациентов после прохождения стационарного этапа. Здесь подбирается индивидуальный план реабилитации исходя из срока ремиссии пациента, его реабилитационного потенциала, социальной занятости пациента, его эмоционально-психологического статуса и с учетом пожеланий и выбора самого пациента. Такой подход к реабилитации позволяет достичь больших результатов. И в 2023 году число пациентов, которые не употребляют алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%", - рассказал Масякин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_306a9bdadb1481bb07f7e3cb7cfc9b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения

Психиатр Масякин: число пациентов, не употребляющих алкоголь, выросло на 11%

© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог городского департамента здравоохранения Антон Масякин.
По его словам, главная задача наркологической службы состоит в том, чтобы человек не вернулся к употреблению алкоголя. Поэтому главный упор сделан на профилактическую работу и реабилитацию.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Главный нарколог Москвы назвал критерии алкогольной зависимости
03:46
"Для того, чтобы обеспечить реабилитацию самым разным людям любого возраста, применять индивидуальный подход, мы открыли городской реабилитационный центр. Туда направляют пациентов после прохождения стационарного этапа. Здесь подбирается индивидуальный план реабилитации исходя из срока ремиссии пациента, его реабилитационного потенциала, социальной занятости пациента, его эмоционально-психологического статуса и с учетом пожеланий и выбора самого пациента. Такой подход к реабилитации позволяет достичь больших результатов. И в 2023 году число пациентов, которые не употребляют алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%", - рассказал Масякин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала