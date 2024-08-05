В Москве выросло число пациентов, не употребляющих алкоголь после лечения
Психиатр Масякин: число пациентов, не употребляющих алкоголь, выросло на 11%
© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Число пациентов в Москве, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, в 2023 году увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог городского департамента здравоохранения Антон Масякин.
По его словам, главная задача наркологической службы состоит в том, чтобы человек не вернулся к употреблению алкоголя. Поэтому главный упор сделан на профилактическую работу и реабилитацию.
"Для того, чтобы обеспечить реабилитацию самым разным людям любого возраста, применять индивидуальный подход, мы открыли городской реабилитационный центр. Туда направляют пациентов после прохождения стационарного этапа. Здесь подбирается индивидуальный план реабилитации исходя из срока ремиссии пациента, его реабилитационного потенциала, социальной занятости пациента, его эмоционально-психологического статуса и с учетом пожеланий и выбора самого пациента. Такой подход к реабилитации позволяет достичь больших результатов. И в 2023 году число пациентов, которые не употребляют алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%", - рассказал Масякин.