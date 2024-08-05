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На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 05.08.2024
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11:58 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/moskva-1964115869.html
На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку
На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 05.08.2024
На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку
Водитель Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:58
2024-08-05T11:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в районе дома 25 на Ташкентской улице водитель Mercedes, двигаясь по дворовой территории, при повороте налево наехал на женщину-пешехода. "В результате дорожной аварии женщина-пешеход 1940 года рождения от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку

На юго-востоке Москвы Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в районе дома 25 на Ташкентской улице водитель Mercedes, двигаясь по дворовой территории, при повороте налево наехал на женщину-пешехода.
"В результате дорожной аварии женщина-пешеход 1940 года рождения от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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