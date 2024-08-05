https://ria.ru/20240805/moskva-1964115869.html

На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку

На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку - РИА Новости, 05.08.2024

На юго-востоке Москвы водитель Mercedes насмерть сбил пенсионерку

Водитель Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:58

2024-08-05T11:58

2024-08-05T11:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель Mercedes наехал на пенсионерку во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы, женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, в районе дома 25 на Ташкентской улице водитель Mercedes, двигаясь по дворовой территории, при повороте налево наехал на женщину-пешехода. "В результате дорожной аварии женщина-пешеход 1940 года рождения от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва