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В Москве возбудили дело против мужчины, который пьяным ранил полицейского
В Москве возбудили дело против мужчины, который пьяным ранил полицейского - РИА Новости, 05.08.2024
В Москве возбудили дело против мужчины, который пьяным ранил полицейского
Следователи в Москве возбудили уголовное дело против молодого человека, который, будучи пьяным, ранил полицейского, сообщает столичный главк СК России... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:17
2024-08-05T11:17
2024-08-05T11:17
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против молодого человека, который, будучи пьяным, ранил полицейского, сообщает столичный главк СК России Telegram-канале.По данным следствия, 4 августа пьяный молодой человек около жилого дома по улице Кировоградской в Москве, чтобы не привлекаться к административной ответственности и не выполнять требования полиции, нанес не менее двух колото-резаных ранений представителю власти. "Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело против мужчины, который пьяным ранил полицейского
СК: против мужчины, который, будучи пьяным, ранил полицейского, возбудили дело