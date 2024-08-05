https://ria.ru/20240805/morozhenoe-1964227355.html

В Подмосковье создали нетающее мороженое

В Подмосковье создали нетающее мороженое - РИА Новости, 05.08.2024

В Подмосковье создали нетающее мороженое

Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:08

2024-08-05T17:08

2024-08-05T17:13

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия", которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое", - отметили в пресс-службе.По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы. В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.

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