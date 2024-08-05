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В Подмосковье создали нетающее мороженое - РИА Новости, 05.08.2024
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Твой бизнес
 
17:08 05.08.2024 (обновлено: 17:13 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/morozhenoe-1964227355.html
В Подмосковье создали нетающее мороженое
В Подмосковье создали нетающее мороженое - РИА Новости, 05.08.2024
В Подмосковье создали нетающее мороженое
Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:08
2024-08-05T17:13
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. &quot;Подмосковная семейная фабрика &quot;Шоколадная студия&quot;, которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое&quot;, - отметили в пресс-службе.По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы. В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости
Московская область (Подмосковье), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
В Подмосковье создали нетающее мороженое

Подмосковная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженное
Мороженное - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мороженное. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«

"Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия", которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое", - отметили в пресс-службе.

По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы.
В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.
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