https://ria.ru/20240805/mintrud-1964047092.html

Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников

Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников - РИА Новости, 05.08.2024

Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников

Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T01:33

2024-08-05T01:33

2024-08-05T02:19

общество

россия

яна лантратова

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе. "Учитывая изложенное, Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации", - говорится в письме. В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

https://ria.ru/20240805/banki-1964045009.html

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общество, россия, яна лантратова