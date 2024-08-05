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Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников - РИА Новости, 05.08.2024
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01:33 05.08.2024 (обновлено: 02:19 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/mintrud-1964047092.html
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников - РИА Новости, 05.08.2024
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников
Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T01:33
2024-08-05T02:19
общество
россия
яна лантратова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе. "Учитывая изложенное, Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации", - говорится в письме. В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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общество, россия, яна лантратова
Общество, Россия, Яна Лантратова
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников

Минтруд готов рассмотреть проект о закреплении льгот для соцработников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе.
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"Учитывая изложенное, Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации", - говорится в письме.
В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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