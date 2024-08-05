https://ria.ru/20240805/mintrud-1964047092.html
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников - РИА Новости, 05.08.2024
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников
Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T01:33
2024-08-05T01:33
2024-08-05T02:19
общество
россия
яна лантратова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе. "Учитывая изложенное, Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации", - говорится в письме. В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
https://ria.ru/20240805/banki-1964045009.html
https://ria.ru/20240731/vyplaty-1963304263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова
Общество, Россия, Яна Лантратова
Минтруд рассмотрит проект о льготах для соцработников
Минтруд готов рассмотреть проект о закреплении льгот для соцработников
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство труда России готово рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лантратова предложила закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, такой законопроект находится в разработке. По ее мнению, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе.
"Учитывая изложенное, Минтруд России
готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации", - говорится в письме.
В документе также отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.