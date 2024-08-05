https://ria.ru/20240805/minoborony-1964079117.html

Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области - РИА Новости, 05.08.2024

Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области

Минобороны России показало видеоролик с уничтожением двух немецких танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, военнослужащими группировки войск "Запад" в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:06

2024-08-05T10:06

2024-08-05T10:06

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

leopard 2

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с уничтожением двух немецких танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области. Об уничтожении в зоне действий "Запада" трех танков, в том числе двух Leopard, военное ведомство сообщило в своей сводке в воскресенье. "В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков "Леопард" ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника", - сообщили в министерстве. Удары наносились барражирующим боеприпасом "Ланцет" и экипажем самоходной гаубицы "Мста-С", применившим высокоточный снаряд "Краснополь". Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении двух танков ВСУ, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240725/smi-1961862693.html

https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области. 2024-08-05T10:06 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), leopard 2