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Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области - РИА Новости, 05.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/minoborony-1964079117.html
Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области - РИА Новости, 05.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области
Минобороны России показало видеоролик с уничтожением двух немецких танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, военнослужащими группировки войск "Запад" в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:06
2024-08-05T10:06
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
leopard 2
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с уничтожением двух немецких танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области. Об уничтожении в зоне действий "Запада" трех танков, в том числе двух Leopard, военное ведомство сообщило в своей сводке в воскресенье. "В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков "Леопард" ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника", - сообщили в министерстве. Удары наносились барражирующим боеприпасом "Ланцет" и экипажем самоходной гаубицы "Мста-С", применившим высокоточный снаряд "Краснополь". Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении двух танков ВСУ, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240725/smi-1961862693.html
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Кадры уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Leopard 2
Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с уничтожением двух немецких танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, военнослужащими группировки войск "Запад" в Харьковской области.
Об уничтожении в зоне действий "Запада" трех танков, в том числе двух Leopard, военное ведомство сообщило в своей сводке в воскресенье.
Военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"В ходе разведывательных мероприятий в двух районах Харьковской области военнослужащие разведывательных подразделений выявили перемещение и замаскированную огневую позицию экипажей танков "Леопард" ВСУ, которые вели огонь по позициям российских подразделений. После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника", - сообщили в министерстве.
Удары наносились барражирующим боеприпасом "Ланцет" и экипажем самоходной гаубицы "Мста-С", применившим высокоточный снаряд "Краснополь".
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении двух танков ВСУ, добавили в МО РФ.
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Leopard 2
 
 
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