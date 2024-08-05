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Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая все ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.08.2024
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15:30 05.08.2024 (обновлено: 15:54 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/mgtu-1964193706.html
Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая все ЕГЭ на сто баллов
Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая все ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.08.2024
Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая все ЕГЭ на сто баллов
Единственная выпускница в России, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана, сообщил ректор вуза Михаил Гордин. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:30
2024-08-05T15:54
общество
россия
михаил гордин
анастасия ракова
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана, сообщил ректор вуза Михаил Гордин. Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике. "Мы, гордимся, конечно, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей инженерной школы. Вот она к нам поступила, она единственная в России, очень радостно за это", - сказал Гордин. Недавно в Минобрнауки РФ отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.
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общество, россия, михаил гордин, анастасия ракова , навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Гордин, Анастасия Ракова , Навигатор абитуриента
Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая все ЕГЭ на сто баллов

Единственная выпускница, получившая 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единственная выпускница в России, которой удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана, сообщил ректор вуза Михаил Гордин.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
«
"Мы, гордимся, конечно, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей инженерной школы. Вот она к нам поступила, она единственная в России, очень радостно за это", - сказал Гордин.
Недавно в Минобрнауки РФ отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места, предварительные результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние.
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ОбществоРоссияМихаил ГординАнастасия РаковаНавигатор абитуриента
 
 
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