https://ria.ru/20240805/metro-1964264388.html
На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 05.08.2024
На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Увеличены интервалы движения на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:47
2024-08-05T19:47
2024-08-05T19:59
москва
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, общество
На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На северном участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения