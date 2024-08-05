https://ria.ru/20240805/metro-1964264388.html

На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 05.08.2024

На участке Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

Увеличены интервалы движения на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:47

2024-08-05T19:47

2024-08-05T19:59

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964264837_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_3f1eb397a43ea8dff320f5629cda9486.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Увеличены интервалы движения на северном участке Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240723/metro--1961589781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество