https://ria.ru/20240805/matvienko-1964196555.html

Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы

Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы - РИА Новости, 05.08.2024

Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы

Почти половина законов, принятых Совфедом в рамках весенней сессии, касалась социальной сферы, это более ста пятидесяти законов, сообщила спикер Совфеда... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:39

2024-08-05T15:39

2024-08-05T15:39

политика

россия

валентина матвиенко

владимир путин

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Почти половина законов, принятых Совфедом в рамках весенней сессии, касалась социальной сферы, это более ста пятидесяти законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в понедельник встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным по итогам весенней сессии парламента. "Сессия была очень насыщенной, продолжительной, ее можно назвать весенне-летней, (был принят - ред.) 331 закон. Под Вашим руководством мы работали слаженно, как одна команда, Правительство, Совет Федерации, Госдума", - сказала Матвиенко. По ее словам, более 150 законов, или чуть менее половины от всех принятых, касалась социальной сферы, в частности - поддержки семей с детьми. "Были реальные меры поддержки, которые улучшили материальное положение семей с детьми - это коснулось 4 миллионов семей, где 10 миллионов детей воспитывается", - уточнила Матвиенко, отметив постоянное внимание президента к этой сфере. Второй блок вопросов, обсуждаемых на встрече, касался темы обороны и безопасности, поддержки участников спецоперации. Матвиенко сообщила, что с начала СВО парламентарии приняли 238 законов. По мнению спикера, тему социальной поддержки участников спецоперации нужно продолжать. Матвиенко добавила, что осенняя сессия также будет не менее насыщенной. "Все заряжены на активную работу, как Вы сказали, у каждого свой фронт должен быть. И с таким же упорством и самоотверженностью, как наши бойцы воюют, так и мы планируем и дальше продолжить нашу работу", - сказала она. Спикер также заявила, что 38 сенаторов участвуют в региональных выборах в сентябре.

https://ria.ru/20240805/matvienko-1964187399.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф