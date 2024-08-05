Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом
Матвиенко: главным приоритетом для сенаторов была реализация послания президента
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента.
«
"Главным приоритетом для нас была, конечно, реализация послания президента Федеральному Собранию, ваши майские указы по национальным целям развития до 2030 года, по ряду направлений до 2036 года", - сказала Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Госдума в весеннюю сессию приняла более 300 законов
31 июля, 16:04
Она добавила, что Совет Федерации утвердил свой план по реализации положений послания.
«
"Мы его не только выполнили, но и перевыполнили и по ходу дополняли", - уточнила Матвиенко.
Матвиенко оценила послание президента Федеральному собранию
29 февраля, 14:31