https://ria.ru/20240805/matvienko-1964187399.html

Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом

Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом - РИА Новости, 05.08.2024

Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:02

2024-08-05T15:02

политика

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента. "Главным приоритетом для нас была, конечно, реализация послания президента Федеральному Собранию, ваши майские указы по национальным целям развития до 2030 года, по ряду направлений до 2036 года", - сказала Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она добавила, что Совет Федерации утвердил свой план по реализации положений послания. "Мы его не только выполнили, но и перевыполнили и по ходу дополняли", - уточнила Матвиенко.

https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html

https://ria.ru/20240229/matvienko-1930256952.html

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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф