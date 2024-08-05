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Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом - РИА Новости, 05.08.2024
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15:02 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/matvienko-1964187399.html
Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом
Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом - РИА Новости, 05.08.2024
Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:02
2024-08-05T15:02
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента. "Главным приоритетом для нас была, конечно, реализация послания президента Федеральному Собранию, ваши майские указы по национальным целям развития до 2030 года, по ряду направлений до 2036 года", - сказала Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она добавила, что Совет Федерации утвердил свой план по реализации положений послания. "Мы его не только выполнили, но и перевыполнили и по ходу дополняли", - уточнила Матвиенко.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963225319.html
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала реализацию послания президента главным приоритетом

Матвиенко: главным приоритетом для сенаторов была реализация послания президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главным приоритетом для сенаторов во время весенней сессии была реализация послания президента.
«
"Главным приоритетом для нас была, конечно, реализация послания президента Федеральному Собранию, ваши майские указы по национальным целям развития до 2030 года, по ряду направлений до 2036 года", - сказала Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Она добавила, что Совет Федерации утвердил свой план по реализации положений послания.
«
"Мы его не только выполнили, но и перевыполнили и по ходу дополняли", - уточнила Матвиенко.
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