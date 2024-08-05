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В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве - РИА Новости, 05.08.2024
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09:21 05.08.2024 (обновлено: 09:27 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/mali-1964070509.html
В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве
В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве - РИА Новости, 05.08.2024
В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве
Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:21
2024-08-05T09:27
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве. Ране стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. "Переходное правительство Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей, ныне союзников международного терроризма, что далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении. Кроме того, власти африканской страны отметили, что приняли решение официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, поддерживающие Киев, и указать им, что Украина "открыто и публично заявила о своей поддержке терроризма". Вследствие этого Мали "рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма", говорится в документе. Также переходное правительство Мали заявило, что примет меры для предотвращения дестабилизации страны с территории других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств в субрегионе и с участием "террористов, замаскированных под дипломатов". Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240803/posol-1963871179.html
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в мире, мали, украина, россия
В мире, Мали, Украина, Россия
В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве

Власти Мали заявили, что согласны с позицией России о неонацизме на Украине

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако
Город Бамако - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве.
Ране стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.
Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
МИД Сенегала вызвал посла Украины, поддержавшего террористов в Мали
3 августа, 16:14
"Переходное правительство Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей, ныне союзников международного терроризма, что далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении.
Кроме того, власти африканской страны отметили, что приняли решение официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, поддерживающие Киев, и указать им, что Украина "открыто и публично заявила о своей поддержке терроризма". Вследствие этого Мали "рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма", говорится в документе.
Также переходное правительство Мали заявило, что примет меры для предотвращения дестабилизации страны с территории других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств в субрегионе и с участием "террористов, замаскированных под дипломатов".
Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.
В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
Сотрудник малийского спецназа - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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18 июня, 08:40
 
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