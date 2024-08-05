https://ria.ru/20240805/mali-1964070509.html

В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве

В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве - РИА Новости, 05.08.2024

В Мали поддержали позицию России о неонацистском характере властей в Киеве

Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:21

2024-08-05T09:21

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переходное правительство Мали в заявлении о разрыве дипломатических отношений с Украиной подчеркнуло, что полностью согласно с позицией России о неонацистском характере властей в Киеве. Ране стало известно, что Мали незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной. Это решение африканской страны связано с поддержкой Киевом террористов в Мали. "Переходное правительство Мали полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией, которая на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей, ныне союзников международного терроризма, что далеко от стремлений украинского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении. Кроме того, власти африканской страны отметили, что приняли решение официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, поддерживающие Киев, и указать им, что Украина "открыто и публично заявила о своей поддержке терроризма". Вследствие этого Мали "рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма", говорится в документе. Также переходное правительство Мали заявило, что примет меры для предотвращения дестабилизации страны с территории других африканских государств, в частности, со стороны украинских посольств в субрегионе и с участием "террористов, замаскированных под дипломатов". Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. В конце июля группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240803/posol-1963871179.html

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