https://ria.ru/20240805/makron-1964117651.html

СМИ рассказали подробности переговоров Макрона с оппозицией

СМИ рассказали подробности переговоров Макрона с оппозицией - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ рассказали подробности переговоров Макрона с оппозицией

Французский президент Эммануэль Макрон ведет переговоры с представителями оппозиционного лагеря о принятии ряда мер, которые они предлагают, в обмен на обещание РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:03

2024-08-05T12:03

2024-08-05T12:03

в мире

париж

эммануэль макрон

габриэль атталь

парламент франции

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон ведет переговоры с представителями оппозиционного лагеря о принятии ряда мер, которые они предлагают, в обмен на обещание с их стороны не выдвигать вотум недоверия правительству, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Он не закрывает дверей... Можно обсуждать сделки по определенному числу мер в обмен на обещание не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке правительства", - цитирует СМИ источник. На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Макрон в интервью телеканалу France 2 заявлял, что политические партии должны добиваться компромиссов в парламенте в отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из политических сил. Президент принял 16 июля отставку правительства своего сторонника премьера Габриэля Атталя, однако кабмин продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства. Как позднее заявлял сам президент, он не намерен менять правительство как минимум до середины августа, когда завершатся Олимпийские игры. "Новый народный фронт" выдвинул главу управления финансов Парижа Люси Касте в качестве единого кандидата на пост премьера.

https://ria.ru/20240705/ischeznovenie-1957543111.html

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в мире, париж, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламент франции