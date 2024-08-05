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Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации зарплаты

Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации зарплаты - РИА Новости, 05.08.2024

Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации зарплаты

В рамках оперативного совещания генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T19:03

2024-08-05T19:03

2024-08-05T19:03

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МОСКВА, 5 авг – Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В рамках оперативного совещания генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в 2024 году. Соответствующий приказ уже подписан - с 1 сентября текущего года увеличение окладной части всех сотрудников составит 5%. В целом по итогам текущего года заработная плата в среднем увеличится на 11%. "Исходя из итогов финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие принято решение об индексации заработной платы для всех сотрудников. По итогам года по ключевой специальности "электромонтер" зарплата вырастет на 11%. Это решение осознанное и правильное. Планируем и впредь делать все возможное для повышения уровня жизни наших энергетиков", – подчеркнул Игорь Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы