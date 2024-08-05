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В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции
В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции - РИА Новости, 05.08.2024
В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции
Двое жителей Ростовской области задержаны за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге по заданию куратора, возбуждено дело о покушении на теракт,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:45
2024-08-05T10:45
2024-08-05T10:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Двое жителей Ростовской области задержаны за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге по заданию куратора, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, 31 июля текущего года на железнодорожном перегоне "Батайск-Азов" был совершен поджог трансформаторной подстанции. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое молодых людей 17 и 20 лет. В ходе допроса задержанные рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, которое им перевел неустановленный куратор на электронный кошелек", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали двух человек за поджог ж/д подстанции
Двое жителей Ростовской области задержаны за поджог ж/д подстанции