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В Приморье заметили редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 05.08.2024
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06:56 05.08.2024 (обновлено: 09:56 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/leopard-1964059307.html
В Приморье заметили редкого дальневосточного леопарда
В Приморье заметили редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 05.08.2024
В Приморье заметили редкого дальневосточного леопарда
Редчайшего дальневосточного леопарда, данные о котором отсутствуют в специальной базе, запечатлел автолюбитель на трассе в Приморье, специалисты организовали... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:56
2024-08-05T09:56
приморский край
китай
россия
фгбу "земля леопарда"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда, данные о котором отсутствуют в специальной базе, запечатлел автолюбитель на трассе в Приморье, специалисты организовали наблюдение за ним, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". Отмечается, что дальневосточный леопард ранее был замечен у автодороги под Уссурийском. Бегущего по обочине зверя запечатлел на видео автолюбитель. "По узору пятен на шкуре животного установлено, что данные о нем отсутствуют в базе зарегистрированных особей охраняемых территорий. По мнению специалистов, это молодой леопард, который, вероятно, только недавно начал самостоятельную жизнь и активно перемещается в поисках собственного участка обитания. Такие молодые особи, чаще самцы, могут преодолевать большие расстояния и оказаться в антропогенных ландшафтах, где из-за нехватки жизненного опыта, а также под влиянием стресса теряют бдительность и могут попадаться на глаза людям", - говорится в сообщении. По словам начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы, которые приводятся в сообщении, специалисты нацпарка продолжат наблюдение за редким хищником и в случае необходимости предпримут меры, направленные на перемещение леопарда из этого участка. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20240708/leopard-1958196761.html
https://ria.ru/20240729/tigry-1962590494.html
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приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда", общество
Приморский край, Китай, Россия, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
В Приморье заметили редкого дальневосточного леопарда

В Приморье водитель встретил на дороге леопарда "без документов"

© ФГБУ "Земля леопарда"/ВКонтактеДальневосточный леопард, запечатленный автолюбителем на трассе в Приморье
Дальневосточный леопард, запечатленный автолюбителем на трассе в Приморье - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© ФГБУ "Земля леопарда"/ВКонтакте
Дальневосточный леопард, запечатленный автолюбителем на трассе в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда, данные о котором отсутствуют в специальной базе, запечатлел автолюбитель на трассе в Приморье, специалисты организовали наблюдение за ним, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Отмечается, что дальневосточный леопард ранее был замечен у автодороги под Уссурийском. Бегущего по обочине зверя запечатлел на видео автолюбитель.
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"По узору пятен на шкуре животного установлено, что данные о нем отсутствуют в базе зарегистрированных особей охраняемых территорий. По мнению специалистов, это молодой леопард, который, вероятно, только недавно начал самостоятельную жизнь и активно перемещается в поисках собственного участка обитания. Такие молодые особи, чаще самцы, могут преодолевать большие расстояния и оказаться в антропогенных ландшафтах, где из-за нехватки жизненного опыта, а также под влиянием стресса теряют бдительность и могут попадаться на глаза людям", - говорится в сообщении.
По словам начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марины Сырицы, которые приводятся в сообщении, специалисты нацпарка продолжат наблюдение за редким хищником и в случае необходимости предпримут меры, направленные на перемещение леопарда из этого участка.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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Приморский крайКитайРоссияФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
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