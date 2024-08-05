https://ria.ru/20240805/lechenie-1964201542.html

Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск

Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск - РИА Новости, 05.08.2024

Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск

Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по городу Алешки в Херсонской области перевели на лечение в Скадовск, сообщили РИА Новости в администрации Алешкинского... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:55

2024-08-05T15:55

2024-08-05T15:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

скадовск

геническ

владимир сальдо

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

происшествия

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РАДЕНСК (Херсонская область), 5 авг - РИА Новости. Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по городу Алешки в Херсонской области перевели на лечение в Скадовск, сообщили РИА Новости в администрации Алешкинского округа. "Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам переведены на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу. Большинство пострадавших проходят лечения в округе, однако в наиболее сложных случаях они будут направлены в Геническ или Скадовск", - заявили РИА Новости в администрации округа. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о восьми раненных в результате украинского обстрела района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Позднее количество раненных в результате двух массированных обстрелов со стороны ВСУ мирных кварталов города Алешки в Херсонской области возросло до 14 человек, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. В администрации округа подчеркнули, что ВСУ активно атакует социально значимую инфраструктуру, необходимую для нормально функционирования населенных пунктов. Рынок относится к разряду таких объектов инфраструктуры. Граждане, лишившиеся жилья в результате обстрелов смогут получить место временного проживания, добавили в администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

херсонская область

скадовск

геническ

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херсонская область , скадовск, геническ, владимир сальдо, андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия