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Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 05.08.2024 (обновлено: 15:56 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/lechenie-1964201542.html
Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск
Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск - РИА Новости, 05.08.2024
Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск
Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по городу Алешки в Херсонской области перевели на лечение в Скадовск, сообщили РИА Новости в администрации Алешкинского... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:55
2024-08-05T15:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
скадовск
геническ
владимир сальдо
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
происшествия
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РАДЕНСК (Херсонская область), 5 авг - РИА Новости. Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по городу Алешки в Херсонской области перевели на лечение в Скадовск, сообщили РИА Новости в администрации Алешкинского округа. "Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам переведены на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу. Большинство пострадавших проходят лечения в округе, однако в наиболее сложных случаях они будут направлены в Геническ или Скадовск", - заявили РИА Новости в администрации округа. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о восьми раненных в результате украинского обстрела района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Позднее количество раненных в результате двух массированных обстрелов со стороны ВСУ мирных кварталов города Алешки в Херсонской области возросло до 14 человек, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. В администрации округа подчеркнули, что ВСУ активно атакует социально значимую инфраструктуру, необходимую для нормально функционирования населенных пунктов. Рынок относится к разряду таких объектов инфраструктуры. Граждане, лишившиеся жилья в результате обстрелов смогут получить место временного проживания, добавили в администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область
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херсонская область , скадовск, геническ, владимир сальдо, андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Скадовск, Геническ, Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам перевели на лечение в Скадовск

В больницу Скадовска перевели на лечение 6 пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия массированного обстрела Алешек Херсонской области
Последствия массированного обстрела Алешек Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия массированного обстрела Алешек Херсонской области
Читать ria.ru в
РАДЕНСК (Херсонская область), 5 авг - РИА Новости. Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по городу Алешки в Херсонской области перевели на лечение в Скадовск, сообщили РИА Новости в администрации Алешкинского округа.
"Шесть пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам переведены на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу. Большинство пострадавших проходят лечения в округе, однако в наиболее сложных случаях они будут направлены в Геническ или Скадовск", - заявили РИА Новости в администрации округа.
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Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о восьми раненных в результате украинского обстрела района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Позднее количество раненных в результате двух массированных обстрелов со стороны ВСУ мирных кварталов города Алешки в Херсонской области возросло до 14 человек, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В администрации округа подчеркнули, что ВСУ активно атакует социально значимую инфраструктуру, необходимую для нормально функционирования населенных пунктов. Рынок относится к разряду таких объектов инфраструктуры. Граждане, лишившиеся жилья в результате обстрелов смогут получить место временного проживания, добавили в администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСкадовскГеническВладимир СальдоАндрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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