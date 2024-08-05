https://ria.ru/20240805/laboratorija-1964097320.html

Kaspersky обнаружила нового троянца-шпиона, нацеленного на россиян

Kaspersky обнаружила нового троянца-шпиона, нацеленного на россиян - РИА Новости, 05.08.2024

Kaspersky обнаружила нового троянца-шпиона, нацеленного на россиян

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый зловред, LianSpy, который нацелен на владельцев электронных устройств в России, работающих на операционной системе... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:03

2024-08-05T11:03

2024-08-05T11:07

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новый зловред, LianSpy, который нацелен на владельцев электронных устройств в России, работающих на операционной системе Android, рассказали РИА Новости в компании. "Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили троянец-шпион и присвоили ему название LianSpy. Зловред используется в кампании кибершпионажа, нацеленной на конкретных владельцев Android-устройств в России. Она длится уже не первый год и на сегодняшний день все еще является актуальной киберугрозой для пользователей. Атакующие активно скрывают следы, из-за чего обнаружение вредоноса было затруднено", - говорится в сообщении.Отмечается, что LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. Он собирает и передаёт атакующим список контактов с зараженного устройства, а также данные журнала звонков и список установленных приложений. Троянец способен записывать экран смартфона при открытии определенных мобильных приложений, преимущественно мессенджеров. В компании добавили, что атакующих не интересует финансовая информация жертв. По словам экспертов компании, при запуске зловред "прячет" свою иконку и работает в фоновом режиме, чтобы его не обнаружили, после чего активно использует права суперпользователя. Таким образом у него появляется полный контроль над устройством и возможность скрывать свою активность. Например, он может обходить уведомления от Android, явно показывающие, что в данный момент на телефоне используется камера или микрофон. "LianSpy отличается необычными для мобильного шпиона техниками. Например, он использует комбинацию симметричного и асимметричного шифрования. К тому же зловред не использует какую-либо приватную инфраструктуру - только публичные сервисы. Это, в частности, затрудняет процесс атрибуции кампании какой-либо группе атакующих", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20240613/kaspersky-1952472069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, лаборатория касперского