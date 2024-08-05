https://ria.ru/20240805/kvachkov-1964051724.html

СМИ: полковник Квачков ушел в паломничество до приговора суда

СМИ: полковник Квачков ушел в паломничество до приговора суда - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ: полковник Квачков ушел в паломничество до приговора суда

Осужденный за фейки отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре над ним, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:28

2024-08-05T03:28

2024-08-05T09:59

происшествия

москва

владимир квачков

московский городской суд

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осужденный за фейки отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре над ним, сообщил "Коммерсант".В мае Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил требование полиции установить повторный административный надзор над Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию армии в 2023 году. Отставного полковника обязали отмечаться в МВД два раза в месяц до 2027 года, сообщает издание. Предыдущее решение о повторном надзоре за отбывшим тюремный срок офицером было отменено после апелляции в декабре 2023 года."Однако судебное решение самого Владимира Квачкова в Москве не застало, он даже не присутствовал на процессе. Как рассказал “Ъ” его защитник, отставник весной, "в конце апреля — начале мая", то есть еще до подачи административного иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам", — говорится в публикации.Как сообщил "Ъ" адвокат полковника Алексей Першин, защита собирается обжаловать решение о повторном надзоре. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

https://ria.ru/20240531/kozlovskiy-1949789597.html

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происшествия, москва, владимир квачков, московский городской суд