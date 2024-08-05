https://ria.ru/20240805/kuban-1964069060.html

На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой

На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой - РИА Новости, 05.08.2024

На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой

Три человека погибли, еще трое пассажиров госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и фурой на Кубани, сообщили в УМВД Краснодара. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:11

2024-08-05T09:11

2024-08-05T10:30

происшествия

авто

краснодар

темрюк

кропоткин

группа газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964085415_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_a7f2e2b51e5cc57db08114ce8e353a09.jpg

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пассажиров госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и фурой на Кубани, сообщили в УМВД Краснодара. Уточняется, что авария произошла около пяти часов утра на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин. Автомобиль марки "ГАЗ" съехал с дороги и столкнулся со стоящим на парковке большегрузом Scania. "В результате ДТП погиб водитель (мужчина) и два пассажира (мужчина и 49-летняя женщина) автомобиля марки "ГАЗ". В том числе пострадали три пассажира, они госпитализированы в медицинское учреждение". - говорится в сообщении. Предварительно, водитель "ГАЗа" уснул за рулем.

https://ria.ru/20240805/dtp-1964058793.html

краснодар

темрюк

кропоткин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, краснодар, темрюк, кропоткин, группа газ