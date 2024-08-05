https://ria.ru/20240805/kuban-1964069060.html
На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой
На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой - РИА Новости, 05.08.2024
На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой
Три человека погибли, еще трое пассажиров госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и фурой на Кубани, сообщили в УМВД Краснодара. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:11
2024-08-05T09:11
2024-08-05T10:30
происшествия
авто
краснодар
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кропоткин
группа газ
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое пассажиров госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом и фурой на Кубани, сообщили в УМВД Краснодара. Уточняется, что авария произошла около пяти часов утра на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин. Автомобиль марки "ГАЗ" съехал с дороги и столкнулся со стоящим на парковке большегрузом Scania. "В результате ДТП погиб водитель (мужчина) и два пассажира (мужчина и 49-летняя женщина) автомобиля марки "ГАЗ". В том числе пострадали три пассажира, они госпитализированы в медицинское учреждение". - говорится в сообщении. Предварительно, водитель "ГАЗа" уснул за рулем.
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происшествия, авто, краснодар, темрюк, кропоткин, группа газ
Происшествия, Авто, Краснодар, Темрюк, Кропоткин, Группа ГАЗ
На Кубани три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой
На Кубани в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли три человека, трое пострадали