https://ria.ru/20240805/konoschenok-1964279304.html

Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела

Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела - РИА Новости, 05.08.2024

Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела

Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T22:10

2024-08-05T22:10

2024-08-05T22:13

сша

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джо байден

нью-йорк (город)

владислав клюшин

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку президентское помилование было получено без признания им вины, следует из ходатайства адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Президент США Джо Байден полностью помиловал Конощёнка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка... Господин Конощёнок продолжает настаивать на своей невиновности. В свете помилования и одобренного правительством выезда из США господин Конощёнок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования", - говорится в ходатайстве защиты россиянина в окружной суд Нью-Йорка, зарегистрированной в базе юридических документов.В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240805/obmen-1964061719.html

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нью-йорк (город)

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