Рейтинг@Mail.ru
Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 05.08.2024 (обновлено: 22:13 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/konoschenok-1964279304.html
Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела
Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела - РИА Новости, 05.08.2024
Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела
Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T22:10
2024-08-05T22:13
сша
в мире
владимир путин
джо байден
нью-йорк (город)
владислав клюшин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910147009_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0a36a466ee62f6ffc480f1432fa54e61.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку президентское помилование было получено без признания им вины, следует из ходатайства адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Президент США Джо Байден полностью помиловал Конощёнка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка... Господин Конощёнок продолжает настаивать на своей невиновности. В свете помилования и одобренного правительством выезда из США господин Конощёнок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования", - говорится в ходатайстве защиты россиянина в окружной суд Нью-Йорка, зарегистрированной в базе юридических документов.В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240805/obmen-1964061719.html
https://ria.ru/20240804/obmen-1963964695.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910147009_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_1c5fe4ad9a06485cfd079a7c77f3f6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, владимир путин, джо байден, нью-йорк (город), владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, россия
США, В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Нью-Йорк (город), Владислав Клюшин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Россия
Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела

Защита россиянина Конощенка требует от суда в США прекращения его дела

© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсетиВадим Конощенок
Вадим Конощенок - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсети
Вадим Конощенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку президентское помилование было получено без признания им вины, следует из ходатайства адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Президент США Джо Байден полностью помиловал Конощёнка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка... Господин Конощёнок продолжает настаивать на своей невиновности. В свете помилования и одобренного правительством выезда из США господин Конощёнок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования", - говорится в ходатайстве защиты россиянина в окружной суд Нью-Йорка, зарегистрированной в базе юридических документов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом
Вчера, 07:44
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
4 августа, 11:49
 
СШАВ миреВладимир ПутинДжо БайденНью-Йорк (город)Владислав КлюшинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала