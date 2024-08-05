Защита Конощенка потребовала от суда в США прекращения его дела
Защита россиянина Конощенка требует от суда в США прекращения его дела
© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсетиВадим Конощенок
© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсети
Вадим Конощенок. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Защита одного из участников обмена заключенными между РФ и Западом, россиянина Вадима Конощёнка потребовала у суда в США прекратить дело против него, поскольку президентское помилование было получено без признания им вины, следует из ходатайства адвоката, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Президент США Джо Байден полностью помиловал Конощёнка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка... Господин Конощёнок продолжает настаивать на своей невиновности. В свете помилования и одобренного правительством выезда из США господин Конощёнок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования", - говорится в ходатайстве защиты россиянина в окружной суд Нью-Йорка, зарегистрированной в базе юридических документов.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
4 августа, 11:49